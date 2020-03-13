Большая пресс-конференция президента Белоруссии Александра Лукашенко переносится на неопределенный срок. Об этом 13 марта сообщает издание TUT.BY со ссылкой на пресс-секретаря президента Наталью Эйсмонт

Головачев: Коронавирус показал, что современный мир хрупок, как карточный домик © Facebook, Головачев Андрей

Накануне среди пользователей соцсетей поползли слухи, что белорусский лидер потерял сознание и упал. Это якобы и стало отменой публичных мероприятий с его участием.

«Дело не только и не столько в коронавирусе. Хотя позиция президента в этом вопросе однозначна: шапкозакидательства и беспечного отношения к ситуации быть не должно, сейчас всем нужно быть очень аккуратными», — цитирует издание Эйсмонт.

По ее словам, пресс-конфернцию пришлось отменить из-за слишком плотного графика президента, который включает зарубежный визит, интервью, серию поездок по Белоруссии и обращение с ежегодным посланием к народу и Национальному собранию.