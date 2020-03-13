Правительства Киргизии, РФ и Казахстана обсуждают переход на национальные валюты в бизнес-операциях в связи с резким скачком курса доллара. Об этом сообщил глава киргизского Кабмина Мухаммедкалый Абылгазиев, передает его пресс-служба 13 марта

Белоруссия не будет сдерживать курс своего рубля © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк сказал Абылгазиев.

По его словам, также в целях стабилизации курса правительство совместно с Нацбанком проводит активную работу с крупными компаниями, покупающими валюту на рынке для оплаты за поставленный товар в долларах, и с компаниями, импортирующими подакцизные группы товаров.

Также будет усилена политика поддержки отечественных предпринимателей и бизнеса. Среди таких мер: усиление работы по поддержке и участию отечественных компаний в процессах госзакупок и рассмотрение возможности продления моратория на проверки бизнеса.

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Ранее страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи нефти, ни о ее продлении. В результате котировки потеряли около 20-25%, при этом снижение продолжается третью неделю подряд. Это, в том числе, стало причиной обвала рубля к доллару и евро.

То же происходит и с сомом, по отношению к которому за вторник-среду курс доллара вырос на 4% — до 73 сомов за доллар.