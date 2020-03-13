Всемирная Организация Здравоохранения на своем сайте в публикации от 13 марта развенчала 14 популярных мифов о новом коронавирусе, эпидемия которого вспыхнула в Китае в начале года

Коронавирус: китайские ученые сообщили плохую новость для мужчин © РИА Новости, Виталий Аньков | Перейти в фотобанк

Кроме того, указывается, что в уничтожении коронавируса не эффективны сушилки для рук и ультрафиолетовые лампы, а термальные сканеры не эффективны в выявлении зараженных новым коронавирусом людей.

От заболевания также не защищает распыление спирта или хлора по всему телу, вакцины от пневмонии, регулярное промывание носа солевым раствором или потребление чеснока, как и не существует специальных лекарств для предотвращения или лечения болезни.

Наконец ВОЗ развенчала мифы относительно того, что коронавирус передается через укусы комаров, что им могут заразиться только пожилые люди и что с ним не помогут справиться антибиотики.