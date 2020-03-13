В частности, специалисты отмечают, что болезнь может передаваться во все регионы, вне зависимости от климата, и что этот вирус не могут уничтожить холодная погода и снег, как и прием горячей ванны.
Кроме того, указывается, что в уничтожении коронавируса не эффективны сушилки для рук и ультрафиолетовые лампы, а термальные сканеры не эффективны в выявлении зараженных новым коронавирусом людей.
От заболевания также не защищает распыление спирта или хлора по всему телу, вакцины от пневмонии, регулярное промывание носа солевым раствором или потребление чеснока, как и не существует специальных лекарств для предотвращения или лечения болезни.
Наконец ВОЗ развенчала мифы относительно того, что коронавирус передается через укусы комаров, что им могут заразиться только пожилые люди и что с ним не помогут справиться антибиотики.