Украинская певица Тина Кароль 13 марта опубликовала в своем Instagram фотографию с печальным выражением лица и проинформировала фанатов о переносе 19 концертов

На стуле и в стойке на руках. Тина Кароль устроила эротическое шоу в Одессе © tina_karol / instagram.com

Это известие огорчило подписчиков Кароль.

«Очень печально», «Печально, в июне не сможет приехать. Всем здоровья!», «Бедненькая, столько концертов. Силоньки тебе», «Трудяжка-пчелка. Здоровья и сил тебе», «Береги себя», — написали они в комментариях.