«Друзья! По причинам введенного карантина в стране, 19 концертов, которые должны были состояться в марте, переносятся. Новые даты концертов вы можете увидеть ниже. Все билеты, купленные ранее — настоящие. Давайте беречь друг друга и будьте здоровы», — написала она.
Это известие огорчило подписчиков Кароль.
«Очень печально», «Печально, в июне не сможет приехать. Всем здоровья!», «Бедненькая, столько концертов. Силоньки тебе», «Трудяжка-пчелка. Здоровья и сил тебе», «Береги себя», — написали они в комментариях.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Друзі! З причин введеного карантину в країні, 19 концертів, які повинні були відбутися в березні, переносяться. Нові дати концертів ви можете побачити нижче. Всі квитки, куплені раніше — дійсні. Бережiмо одне одного i будьте здорові! ⠀ 25 травня Бердянськ 26 травня Енергодар 27 травня Кам'янське 28 травня Мелітополь 29 травня Покровськ 01 червня Трускавець 02 червня Радивилів 03 червня Дубно 04 червня Червоноград 09 червня Ковель 10 червня Володимир-Волинський 11 червня Луцьк 12 червня Рівне 14 червня Жмеринка 15 червня Могильов-Подільський 16 червня Умань 17 червня Біла Церква 20 червня Сміла 21 червня Олександрія 22 червня Горішні Плавні 23 червня Миргород 28 червня Бурштин 29 червня Коломия 30 червня Долина 01 липня Новий Розділ 02 липня Золочів ⠀ #tinakarol