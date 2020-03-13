Опасный коронавирус, который быстро распространяется по странам мира, обязательно охватит некоторую часть Украины. Об этом на днях сообщил известный украинский врач Евгений Комаровский на своей странице в Facebook

Комаровский проведет ликбез по коронавирусу для жителей Новых Санжар © Facebook Евгения Комаровского

По его словам, иммуномодуляторы, индукторы интерферона, большинство противовирусных средств не имеют никакого отношения к профилактике коронавирусной инфекции.

«С помощью полоскания горла и увлажнения слизистых оболочек солевыми растворами, вы поддерживаете местный иммунитет. Это реальная эффективная мера профилактики. Вернулись в дом после пребывания там, где много народу, сполоснуть рот очень даже не помешает», — написал Комаровский.

Также он рекомендовал больным носить маски, если рядом здоровые люди (вирус она не задержит, но остановит капельки слюны).

«Главный источник инфекций — руки. Нам всем повезло, что в Китае нет традиции здороваться за руку. Руки больного — источник вируса не менее значимый, чем рот и нос. Больной касается лица, вирус попадает на руки, больной хватает все вокруг, вы касаетесь этого всего рукой — здравствуй, коронавирус! Не трогайте свое лицо», — отметил врач.

Он посоветовал часто и долго мыть руки, пользоваться кредитками, а не наличными деньгами, заказывать товары онлайн.

«Гулять можно сколько угодно. Подцепить вирус во время прогулки практически невозможно. Если уж вы вышли погулять, не надо показушного хождения в маске по улицам. Уж лучше нормально подышите свежим воздухом», — добавил он.

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