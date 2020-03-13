В ситуации дефицита антибактериальных средств в аптеках Украины после новостей о коронавирусе Всемирная организация здравоохранения объяснила, как сделать антисептик-гель своими руками. Об этом 13 марта сообщает glavred.info

Санитарный врач Грузии рассказал, как уберечься от коронавируса с помощью чачи © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк понадобится этиловый спирт (833,3 миллилитра), пероксид водорода (41,7 миллилитра), глицерин (14,5 миллилитра). Все это нужно растворить, по ходу добавляя нужное количество воды (кипяченой или дистиллированной).

На выходе получится 1 литр геля. Хранить его необходимо в герметичной емкости.

Чтобы убить опасные микробы, руки следует обрабатывать не менее 30 секунд. При этом отказываться от мыла врачи не советуют (некоторые микробы более эффективно удаляются как раз мылом, а не антисептиком).