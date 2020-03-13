Санитарный врач Грузии рассказал, как уберечься от коронавируса с помощью чачи
Санитарный врач Грузии рассказал, как уберечься от коронавируса с помощью чачи
© РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк
Для этого понадобится этиловый спирт (833,3 миллилитра), пероксид водорода (41,7 миллилитра), глицерин (14,5 миллилитра). Все это нужно растворить, по ходу добавляя нужное количество воды (кипяченой или дистиллированной).

На выходе получится 1 литр геля. Хранить его необходимо в герметичной емкости.

Чтобы убить опасные микробы, руки следует обрабатывать не менее 30 секунд. При этом отказываться от мыла врачи не советуют (некоторые микробы более эффективно удаляются как раз мылом, а не антисептиком).

 