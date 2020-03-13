Для этого понадобится этиловый спирт (833,3 миллилитра), пероксид водорода (41,7 миллилитра), глицерин (14,5 миллилитра). Все это нужно растворить, по ходу добавляя нужное количество воды (кипяченой или дистиллированной).
На выходе получится 1 литр геля. Хранить его необходимо в герметичной емкости.
Чтобы убить опасные микробы, руки следует обрабатывать не менее 30 секунд. При этом отказываться от мыла врачи не советуют (некоторые микробы более эффективно удаляются как раз мылом, а не антисептиком).