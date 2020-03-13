В среду, 11 марта, ветераны АТО Винницы опубликовали заявление, в котором пригрозили УПЦ МП тем, что применят «решительные действия», если священники церкви не прекратят противостоять захватам храмов со стороны ПЦУ. Заявление было размещено на сайте «33-й Новини»

Тысячи верующих Винницы устроили крестный ход в поддержку мира и торжества православия — видео © «Вежа»

«Если агенты Кремля, которые, по нашим убеждениям, манипулируют верующими УПЦ (МП) <…>, не прекратят угрожать ПЦУ, другим [церквам], сеять межконфессиональную вражду и называть себя "истинными", а других "раскольниками", мы прибегнем к решительным действиям», — говорится в заявлении.

Там уточнили, что под «решительными действиями» подразумевается выход на улицы 14 тысяч ветеранов АТО, проживающих в Винницкой области, которые покажут «людям с зазомбированными мозгами, что в Украине есть закон и его должны уважать все».

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Подписанты потребовали от Службы безопасности Украины (СБУ) и МВД вмешаться в ситуацию и запретить «во время разгула войны и коронавируса устраивать такие походы» верующих УПЦ.

Очевидно, что причиной для подобного заявления стал молитвенный крестный ход 7 тысяч прихожан Винницкой епархии УПЦ 8 марта — в праздник Торжества Православия. Несмотря на давление и создаваемые препятствия, духовенство и верующие вместе с детьми прошли от Воскресенского храма до захваченного ПЦУ Спаса-Преображенского собора, где совершили праздничный молебен в честь праздника.