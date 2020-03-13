В городе Альбино на Севере Италии от коронарируса в один день, с разницей в два часа скончались прожившие 60 лет вместе 82-летняя Севера Белотти и ее 86-летний муж Луиджи Каррара. Об этом 12 марта сообщает издание Daily Mail

Италия закрыла страну для китайских туристов после двух случаев заражения © РИА Новости, Александр Кряжев | Перейти в фотобанк

Их сын Лука не смог увидеть родителей перед смертью из-за карантина, куда его поместили вместе с женой и двумя детьми.

«Твои близкие остаются одни, и ты даже не можешь попрощаться, обнять их, попытаться утешить», — рассказал он.

Всего в мире, по последним данным, коронавирусом заражено 125 тысяч человек более чем в 110 странах, 4625 умерли, свыше 68 тысяч пациентов выздоровели.