У супружеской пары более недели держалась высокая температура, и они оставались дома. Впоследствии Северу и Луиджи доставили в больницу, где жена умерла во вторник, 10 марта, в 09:15, а муж — в 11:00.
Их сын Лука не смог увидеть родителей перед смертью из-за карантина, куда его поместили вместе с женой и двумя детьми.
«Твои близкие остаются одни, и ты даже не можешь попрощаться, обнять их, попытаться утешить», — рассказал он.
Всего в мире, по последним данным, коронавирусом заражено 125 тысяч человек более чем в 110 странах, 4625 умерли, свыше 68 тысяч пациентов выздоровели.