«Сегодня в 07:25 было зафиксировано нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины по направлению Богдановка — Петровское в пределах участка разведения №3. Применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. В 07:30 был зафиксирован обстрел по направлению Жованка — Зайцево (поселок на окраине Горловки — ред.), выпущено 10 мин калибром 82 миллиметра», — рассказал представитель ведомства.
Подконтрольная ДНР Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка, и регулярно подвергается обстрелам. В городе до начала конфликта жили около 250 тысяч человек.
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Ополченцы и силовики уже дважды отводили силы от линии соприкосновения в районе Петровского. Первый раз разведение сил провели в 2016 году, однако вскоре силовики вернулись на оставленные позиции.