Украинские силовики обстреляли участок разведения сил в Донбассе в районе Петровского и окраины подконтрольной ДНР Горловки. Об этом сообщил представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), передает РИА Новости

«Выпускной бал в Зайцево назло врагам!»: как подарить мечту донбасским одиннадцатиклассницам © РИА Новости, Георгий Зимарев | Перейти в фотобанк рассказал представитель ведомства.

Подконтрольная ДНР Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка, и регулярно подвергается обстрелам. В городе до начала конфликта жили около 250 тысяч человек.

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Ополченцы и силовики уже дважды отводили силы от линии соприкосновения в районе Петровского. Первый раз разведение сил провели в 2016 году, однако вскоре силовики вернулись на оставленные позиции.