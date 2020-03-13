Межпарламентские переговоры между Госдумой и Верховной Радой по Донбассу никаких видимых результатов не дадут, ситуация на Украине ещё долго время продолжит оставаться безнадёжной. Об этом рассказала публицист Ирина Алскнис в недавнем интервью YouTube-каналу Politwera

Сергей Михеев: возможности урегулировать конфликт в Донбассе не просматриваются © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

По ее мнению, если мирного урегулирования до сих пор не получается достичь на уровне глав государств, то на межпарламентском уровне тем более ничего не выйдет.

Россия будет периодически предоставлять определённый карт-бланш тем силам, которых она считает своими союзниками, но при этом ждать какого-то реального сдвига наивно, подчеркнула Алскнис.

«Мне кажется, делать какие-то глубокомысленные выводы, в данном случае, совершено бессмысленно. Мы наблюдаем всю эту мышиную возню уже шесть лет, а воз и ныне там. И я думаю, будет оставаться там ещё достаточно долгое время», — считает публицист.

Она добавила, что в какой-то момент была наивная надежда, что Владимир Зеленский сможет что-то изменить, но затем в обществе осознали, что ситуация на Украине и в Донбассе по сути останется такой же, как и в 2015 году.