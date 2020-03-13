«Идея парламентских переговоров между Украиной и Россией — совершенно понятно, что это будет переливание из пустого в порожнее. Нет, пусть работают, но полезного выхлопа я бы не ждала», — категорична эксперт.
По ее мнению, если мирного урегулирования до сих пор не получается достичь на уровне глав государств, то на межпарламентском уровне тем более ничего не выйдет.
Россия будет периодически предоставлять определённый карт-бланш тем силам, которых она считает своими союзниками, но при этом ждать какого-то реального сдвига наивно, подчеркнула Алскнис.
«Мне кажется, делать какие-то глубокомысленные выводы, в данном случае, совершено бессмысленно. Мы наблюдаем всю эту мышиную возню уже шесть лет, а воз и ныне там. И я думаю, будет оставаться там ещё достаточно долгое время», — считает публицист.
Она добавила, что в какой-то момент была наивная надежда, что Владимир Зеленский сможет что-то изменить, но затем в обществе осознали, что ситуация на Украине и в Донбассе по сути останется такой же, как и в 2015 году.