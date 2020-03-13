За период со 2 по 8 марта от гриппа и его осложнений на Украине умерли девять человек. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава 12 марта

На Украине придумали, как с помощью обычного гриппа победить панику из-за коронавируса © REUTERS, Gleb Garanich | REUTERS, Gleb Garanich | Перейти в фотобанк Виктора Ляшко, грипп для Украины на сегодняшний день остается на первом месте по опасности.

«За неделю получено сообщение о девяти летальных случаях в результате осложнений гриппа, что подтверждено методом ПЦР (полимеразная цепная реакция). Ни один умерший не был привит против гриппа», — говорится в сообщении МОЗ.

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Отмечается, что с начала эпидемического сезона в стране от гриппа умерли 63 человека. Неэпидемический уровень активности гриппа и ОРВИ сохраняется только в Киеве и шести областях Украины: в Харьковской, Луганской, Днепропетровской, Запорожской, Черниговской и Закарпатской.

Стоит отметить, что ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов предложил активнее информировать украинцев об уровне смертности в стране от гриппа, чтобы снизить панику вокруг коронавируса.