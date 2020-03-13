Иранские власти уведомили Канадский совет по безопасности на транспорте о задержке передачи Украине черных ящиков сбитого Boeing 737 украинской авиакомпании МАУ из-за эпидемии коронавируса. Об этом 13 марта сообщает CBC News

Украина требует доступ к «черным ящикам» сбитого под Тегераном Boeing — секретарь СНБО © Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Перейти в фотобанк пояснила директор Канадского совета по безопасности транспорта (TSB) Кэти Фокс.

В январе украинский самолет, который должен был выполнить рейс по маршруту Тегеран — Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли.

Иранские власти признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными.