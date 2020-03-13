«Был план по доставке рекордеров в Украину. Однако он был отложен из-за вспышки COVID-19 в Иране», — пояснила директор Канадского совета по безопасности транспорта (TSB) Кэти Фокс.
В январе украинский самолет, который должен был выполнить рейс по маршруту Тегеран — Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли.
Иранские власти признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными.