В штате Калифорния (США) из-за угрозы распространения коронавируса закрывают Диснейленд и Диснеевский парк калифорнийских приключений (Disney's California Adventure). Об этом сообщает 12 марта cnbc.com

Кличко обещал построить Диснейленд со зверями © РИА Новости, Александр Максименко | Перейти в фотобанк

«Калифорния разработала новую политику в отношении массовых собраний и провела беседы с Disney и другими компаниями о том, как ее воплотить. Disney сделал правильный вывод в интересах общественного здравоохранения и согласился закрыть свои калифорнийские парки», — похвалил компанию губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом.

Калифорнийские парки стали четвертым и пятым Диснейлендами, закрывшимися на фоне пандемии коронавируса. Ранее приостановили работу парки в Токио, Гонконге и Шанхае.