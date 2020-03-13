Оба тематических парка закроют в субботу, 14 марта. Они не будут работать до апреля.
«Калифорния разработала новую политику в отношении массовых собраний и провела беседы с Disney и другими компаниями о том, как ее воплотить. Disney сделал правильный вывод в интересах общественного здравоохранения и согласился закрыть свои калифорнийские парки», — похвалил компанию губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом.
Калифорнийские парки стали четвертым и пятым Диснейлендами, закрывшимися на фоне пандемии коронавируса. Ранее приостановили работу парки в Токио, Гонконге и Шанхае.