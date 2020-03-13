В аэропорт «Борисполь» в Киеве прибыл самолет из Милана, на борту которого было много больных пассажиров. Об этом пассажир Антон Гура сообщил на своей странице в Facebook 12 марта

Украинцы еще могут вернуться домой из Италии рейсами МАУ © commons.wikimedia.org, Vasiliy Koba Владислав Криклий сообщил, что 12-13 марта самолеты «Международных авиалиний Украины» (МАУ) совершают последние рейсы из Милана.

В 20:57 (21:57 мск) 12 марта Гура опубликовал видео с борта прибывшего в «Борисполь» самолета, сказав, что сейчас пассажиры ждут медицинскую службу для скрининга.

«Более половины пассажиров самолета — иностранцы, многие из которых кашляли. Во время полета люди с признаками болезни принимали лекарства, чтобы сбить температуру и пройти проверку после приземления», — рассказал он.

По его словам, в Милане пассажиров запускали к самолету без проверок, а полицейские даже пытались провести к воздушному судну двух безбилетников.

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В итоге, в Киеве медики во время проверки определили четырех пассажиров с подозрением на коронавирус. По словам главного государственного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, в больницу доставили трех человек, которым провели диагностическое обследование на предмет коронавирусной инфекции.

Тесты дали отрицательные результаты, то есть коронавирус у этих лиц обнаружен не был, сообщил Минздрав в Telegram.