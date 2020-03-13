Президент Литвы Гитанас Науседа из-за угрозы коронавируса решил перенести свой визит на Украину, запланированный на следующую неделю. Об этом сообщил его пресс-секретарь Антанас Бубнялис, передает Delfi 12 марта

Президент Грузии снова отменила визит в Киев - на этот раз из-за коронавируса © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк словам, поездка планировалась на 18-20 марта.

Кроме того, Науседа еще должен принять решение о том, будет ли он участвовать в рабочей сессии Европейского совета в Брюсселе в конце марта. В планы литовского президента также входило посещение короля Бельгии, но состоится ли встреча, пока не известно.

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Ранее из-за эпидемии коронавируса в мире свой визит на Украину, в Болгарию и Бельгию также отменила президент Грузии Саломе Зурабишвили.