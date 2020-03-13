По его словам, поездка планировалась на 18-20 марта.
Кроме того, Науседа еще должен принять решение о том, будет ли он участвовать в рабочей сессии Европейского совета в Брюсселе в конце марта. В планы литовского президента также входило посещение короля Бельгии, но состоится ли встреча, пока не известно.
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Ранее из-за эпидемии коронавируса в мире свой визит на Украину, в Болгарию и Бельгию также отменила президент Грузии Саломе Зурабишвили.