«Полиция в очередной раз продемонстрировала все, что от нее осталось, проявив абсолютную никчемность. В итоге мероприятие удалось на славу Украине, напомнив споры тупоконечников с остроконечниками в Лилипутии, с какого конца надо чистить яйца», — написала Захарова.
По ее словам, «обе стороны обвиняли в своем разъединении Россию, но даже это не помогло им избежать традиционного финала — взаимных оскорблений и драки».
В четверг украинские националисты сорвали презентацию национальной платформы примирения и единства в Донбассе, которая должна была состояться в Киеве.
После перепалки они попытались помешать советнику секретаря СНБО Украины по реинтеграции Донбасса Сергею Сивохо покинуть зал, где должна была пройти презентация. Один из агрессивно настроенных людей толкнул Сивохо в спину, тот упал.