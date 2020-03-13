Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова 12 марта на своей странице в Facebook осудила срыв презентации Национальной платформы примирения и единства в Донбассе, которая проводилась в Киеве накануне

Что стоит за нападением на Сивохо? Момент истины для украинской власти © Страна.ua

По ее словам, «обе стороны обвиняли в своем разъединении Россию, но даже это не помогло им избежать традиционного финала — взаимных оскорблений и драки».

В четверг украинские националисты сорвали презентацию национальной платформы примирения и единства в Донбассе, которая должна была состояться в Киеве.

После перепалки они попытались помешать советнику секретаря СНБО Украины по реинтеграции Донбасса Сергею Сивохо покинуть зал, где должна была пройти презентация. Один из агрессивно настроенных людей толкнул Сивохо в спину, тот упал.