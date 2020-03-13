Все инфицированные в последние две недели ездили в страны, неблагополучные по коронавирусу.
«Госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке», — уточнили в штабе.
Там добавили, что установили всех контактировавших с заболевшими, они находятся под наблюдением.
Всего в России подтверждены 34 случая заражения Covid-19: 31 у граждан России, вернувшихся из-за рубежа, два — у граждан Китая, один — у гражданина Италии.
Двух граждан КНР, одного россиянина, а также граждан России, эвакуированных с лайнера Diamond Princess, уже выписали.