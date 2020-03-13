В России за прошедшие сутки зарегистрировали шесть новых случаев коронавируса: четыре в Москве, по одному в Калининграде и Краснодарском крае. Об этом 12 марта сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции, передает РИА Новости

Коронавирус может заставить Европу ослабить антироссийские санкции — Баширов © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк

«Госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке», — уточнили в штабе.

Там добавили, что установили всех контактировавших с заболевшими, они находятся под наблюдением.

Всего в России подтверждены 34 случая заражения Covid-19: 31 у граждан России, вернувшихся из-за рубежа, два — у граждан Китая, один — у гражданина Италии.

Двух граждан КНР, одного россиянина, а также граждан России, эвакуированных с лайнера Diamond Princess, уже выписали.