Эксперт напомнил, что сейчас ведутся другие сопутствующие работы, такие как подводная укрепляющая каменная засыпка в водах Финляндии и Швеции, там, где трубы уже уложены.
«Российская сторона продолжает заниматься подготовкой. Судя по всему, на самом деле она приступила к этому гораздо раньше, когда только начались разговоры о санкциях, но не было известно, введут ли их. Я уверен, что уже тогда россияне разрабатывали план Б», — указал Кубяк.
Специалист напомнил, что Россия намерена задействовать для дальнейшей укладки труб принадлежащее «Газпром флоту» судно «Академик Черский», которое в начале февраля направилось из порта Находка в сторону Европы.
По его словам, если не случится ЧП, то в Балтийском море оно окажется в уже апреле, где зайдет в один из российских портов: Санкт-Петербург или Калининград.
Он также считает маловероятными новые санкции в отношении финансирующих строительство инвесторов, а также будущих покупателей российского газа, так как они могут иметь самые непредсказуемые последствия.