Хотя санкции США в отношении компании-оператора, ведущего трубоукладку газопровода «Северный поток — 2», затормозили работы, Россия в состоянии завершить проект своими силами. Об этом рассказал польский специалист по вопросам энергетики Матеуш Кубяк в недавнем интервью Polskie Radio

Баширов рассказал, чем ответит Европа на теракты против «Северного потока-2» © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Российская сторона продолжает заниматься подготовкой. Судя по всему, на самом деле она приступила к этому гораздо раньше, когда только начались разговоры о санкциях, но не было известно, введут ли их. Я уверен, что уже тогда россияне разрабатывали план Б», — указал Кубяк.

Специалист напомнил, что Россия намерена задействовать для дальнейшей укладки труб принадлежащее «Газпром флоту» судно «Академик Черский», которое в начале февраля направилось из порта Находка в сторону Европы.

По его словам, если не случится ЧП, то в Балтийском море оно окажется в уже апреле, где зайдет в один из российских портов: Санкт-Петербург или Калининград.

Он также считает маловероятными новые санкции в отношении финансирующих строительство инвесторов, а также будущих покупателей российского газа, так как они могут иметь самые непредсказуемые последствия.