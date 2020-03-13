Если Москва действительно хочет укреплять Союзное государство России и Белоруссии, то она должна давать Александру Лукашенко нефтегазовые скидку и преференции. Об этом рассказал политолог Тимофей Ермаков в интервью изданию Украина.ру

Ермаков: Два капиталиста, Россия и Белоруссия, перед выбором: поглощение или союз? © Тимофей Ермаков

По его мнению, любой человек, кто был в Белоруссии, понимает, что в отличие от Украины большая часть белорусов не склонна майданить, за исключением очень небольшой части белорусских радикалов.

«А что касается нас, то мы должны Батьке помогать, если мы действительно хотим иметь союзное государство. Просто мы теряем союзников — с каждым десятилетием у нас их все меньше и меньше», — сетует Ермаков.

Политолог подчеркнул, что не согласен с расхожей фразой о том, что у России есть только два союзника — армия и флот, так как у России должны быть союзники, и первым ее союзником является Белоруссия.

Россией должна всячески помогать Белоруссии, в том числе экономически, потому что в случае чего Белоруссия поможет России, заключил собеседник издания.