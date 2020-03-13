Эти олигархи, отметил эксперт, еще не стали национальным капиталом, однако они будут постепенно двигаться в этом направлении. По его мнению, у олигархов есть даже экономическая программа, которую несколько месяцев назад фактически озвучил Игорь Коломойский в интервью «Цензор.нет».
«В этой программе есть и про МВФ, и что можно объявить дефолт, и про отказ от долгов, и что нужно делать ставку на внутренние источники, не рассчитывая на западную помощь. Они пока на пути, чтобы стать капиталлом. Репатриотизация, я бы сказал», — пояснил Карасев.
Для того чтобы защититься от международной финансовой олигархии, указал политолог, украинским олигархам нужно выстроить подобие забора или выкопать ров, в котором увязла бы конница этого международного капитала
Украина, добавил специалист, будет проводить курс в сторону изоляционизма, и правительство Дениса Шмыгаля было собрано именно с этой целью.