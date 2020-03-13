Новое правительство Украины будет больше ориентироваться не на западных инвестбанкиров, а на внутренних олигархов. Об этом рассказал директор Института глобальных стратегий Вадим Карасёв в недавнем интервью Ukrlife.TV

Ищенко объяснил, что тут же сделает Коломойский, договорившись с Ахметовым по электроэнергии © РИА Новости, Игорь Коломойский в интервью «Цензор.нет».

«В этой программе есть и про МВФ, и что можно объявить дефолт, и про отказ от долгов, и что нужно делать ставку на внутренние источники, не рассчитывая на западную помощь. Они пока на пути, чтобы стать капиталлом. Репатриотизация, я бы сказал», — пояснил Карасев.

Для того чтобы защититься от международной финансовой олигархии, указал политолог, украинским олигархам нужно выстроить подобие забора или выкопать ров, в котором увязла бы конница этого международного капитала

Украина, добавил специалист, будет проводить курс в сторону изоляционизма, и правительство Дениса Шмыгаля было собрано именно с этой целью.