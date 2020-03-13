Президент Украины Владимир Зеленский хочет заверить Запад в том, что, несмотря на ротацию правительства и сближение с олигархами, он сохранит евроатлантический курс, усиленный хамством в адрес РФ. Об этом рассказал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в интервью изданию Украина.ру

Погребинский: У Зеленского есть план, как переложить ответственность за Минск-2 на РФ © РИА Новости, Владимир Трефилов

Это, как считает Зеленский, продолжил эксперт, должно сработать, и Украина получит ожидаемый транш МВФ и военную и прочую помощь от США. Затем — отказ от Минска-2 и заодно от Донбасса без риска снятия санкций ЕС с России.

По его мнению, для этого готовится принятие закона о референдуме и проведение самого референдума, на котором постановка вопроса будет сформулирована таким образом, что большинство проголосует за отказ от выполнения Минска-2.

«Это даст аргументы для Парижа и Берлина — "мы же демократическая страна, мы не можем идти против мнения большинства граждан"», — пояснил Погребинский.

Поэтому в среднесрочной перспективе тема реинтеграции Донбасса будет закрыта, а ответственность за невыполнение Минска будет нести Москва, которая якобы не хочет соглашаться на «мир на украинских условиях», указал политолог.

Если план действительно такой, то встречи в Берлине в апреле не будет, а может быть, её не будет вообще, заключил собеседник издания.