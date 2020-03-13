«Мы, как мазохисты, сначала загрязняем водоемы, а потом берем из них питьевую воду. Маловодие негативно скажется на качестве питьевой воды. Медики утверждают, что 37% онкологических заболеваний связаны с употреблением некачественной питьевой воды», — категоричен эксперт.
По исследованию за 2019 год Глобального европейского альянса, который анализирует влияние экологии на здоровье людей, Украину в Европе поставили на четвертую позицию по смертности из-за неудовлетворительной экологической ситуации, подчеркнул специалист.
По его сведениям, на Украине ежегодно умирают более 60 тысяч людей из-за некачественной экологической обстановки, в первую очередь из-за загазованного загрязнённого воздуха и употребления некачественной питьевой воды.