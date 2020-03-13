В 2019 году в украинские водоемы было сброшено более 2 млрд кубометров различных стоков. В частности, производственных и бытовых, из которых одна треть – неочищенные стоки. Об этом рассказал эколог Александр Чистяков в интервью изданию «Голос.UA»

В Днепре уже можно найти 55 мелей, в которых можно стоять по колено – эколог © Украина.ру

По исследованию за 2019 год Глобального европейского альянса, который анализирует влияние экологии на здоровье людей, Украину в Европе поставили на четвертую позицию по смертности из-за неудовлетворительной экологической ситуации, подчеркнул специалист.

По его сведениям, на Украине ежегодно умирают более 60 тысяч людей из-за некачественной экологической обстановки, в первую очередь из-за загазованного загрязнённого воздуха и употребления некачественной питьевой воды.