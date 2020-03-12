Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) в Минске в апреле вернется к реализации пунктов «формулы Штайнмайера», сказал эксперт по международным вопросам Украинского института анализа и менеджмента политики (УИАМП) Владимир Воля на пресс-конференции в Киеве 12 марта

«Это — обмен пленными, новые участки для разведения и открытия КПВВ, ну и гуманитарные вопросы и все остальное. Пока что деятельность ТКГ, как мне кажется, идет без изменений, кроме разве что подготовки к съезду лидеров Нормандской четверки», — сказал аналитик.

Лукашенко против памяти. В Минске опять отказались регистрировать «Бесмертный полк» © РИА Новости, Ю. Иванов | Перейти в фотобанк

Стороны официально договорились: осуществить обмен удерживаемыми лицами в кратчайшие сроки; развести силы и средства; одновременно открыть КПВВ (контрольный пункт въезда-выезда в зоне АТО/ООС) в населенном пункте Золотое и населенном пункте Счастье; создать консультативный совет в составе политической подгруппы ТКГ. Следующее заседание ТКГ запланировано на 25 марта.