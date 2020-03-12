«Это — обмен пленными, новые участки для разведения и открытия КПВВ, ну и гуманитарные вопросы и все остальное. Пока что деятельность ТКГ, как мне кажется, идет без изменений, кроме разве что подготовки к съезду лидеров Нормандской четверки», — сказал аналитик.
11 марта в Минске состоялось заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию конфликта на Донбассе.
Стороны официально договорились: осуществить обмен удерживаемыми лицами в кратчайшие сроки; развести силы и средства; одновременно открыть КПВВ (контрольный пункт въезда-выезда в зоне АТО/ООС) в населенном пункте Золотое и населенном пункте Счастье; создать консультативный совет в составе политической подгруппы ТКГ. Следующее заседание ТКГ запланировано на 25 марта.