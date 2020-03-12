В качестве примера такой активизации украинской власти он назвал поездку Ермака в Минск на заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию конфликта на Донбассе, завершившуюся рядом договоренностей.
«Это выглядит как план действий и локальная дорожная карта, которые показывают, что усилия предпринимаются. Другое дело, что эти усилия запоздали на три месяца, поскольку 9 декабря 2019 года на нормандской встрече для выполнения всех этих мероприятий, которые считались подготовкой к следующей встрече в нормандском формате, было определено 4 месяца», — заключил эксперт.
Стороны официально договорились: осуществить обмен удерживаемыми лицами в кратчайшие сроки; развести силы и средства; одновременно открыть КПВВ (контрольный пункт въезда-выезда в зоне АТО/ООС) в населенном пункте Золотое и населенном пункте Счастье; создать консультативный совет в составе политической подгруппы ТКГ.
Ну а следующее заседание ТКГ запланировано на 25 марта.