Киев активизировал работу по урегулированию конфликта на востоке страны, однако усилия эти запоздали на три месяца, сказал политолог Павел Рудяков

В качестве примера такой активизации украинской власти он назвал поездку Ермака в Минск на заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию конфликта на Донбассе, завершившуюся рядом договоренностей.

«Это выглядит как план действий и локальная дорожная карта, которые показывают, что усилия предпринимаются. Другое дело, что эти усилия запоздали на три месяца, поскольку 9 декабря 2019 года на нормандской встрече для выполнения всех этих мероприятий, которые считались подготовкой к следующей встрече в нормандском формате, было определено 4 месяца», — заключил эксперт.

Сергей Михеев: Ермак с Козаком неспособны эффективно урегулировать конфликт в Донбассе © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

Ну а следующее заседание ТКГ запланировано на 25 марта.