Резкое падение стоимости украинской национальной валюты связано с психологическим влиянием ситуации на российском фондовом рынке, заявил глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак 11 марта на пресс-конференции в Киеве

«Девальвация гривны — это, скорее, психологический фактор небольшой зависимости от происходящих событий в России. Опять на гривну сработал эффект падающего рубля, хотя причин для обвала гривны именно сейчас особенно никаких нет», — отметил экономист.

Коронавирус косит рынки. Что будет с курсом гривны © REUTERS, Gleb Garanich | REUTERS, Gleb Garanich | Перейти в фотобанк

Однако вопреки этому инвесторы, покупавшие украинские ценные бумаги, выводят свои капиталы с Украины, констатировал эксперт.