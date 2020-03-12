«Девальвация гривны — это, скорее, психологический фактор небольшой зависимости от происходящих событий в России. Опять на гривну сработал эффект падающего рубля, хотя причин для обвала гривны именно сейчас особенно никаких нет», — отметил экономист.
По его словам, обвал гривны произошел вопреки тому, что для украинской экономики ситуация на мировых фондовых рынках номинально должна быть позитивной.
Однако вопреки этому инвесторы, покупавшие украинские ценные бумаги, выводят свои капиталы с Украины, констатировал эксперт.