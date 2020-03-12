Ранее в соцсетях распространилось видео, на котором иранские врачи устроили пляски против коронавируса.
«Ну и что сейчас? Сейчас поняли, что перенапряглись. Ну купили и купили, хорошо, мы так в шутку обсуждали — промышленность подняли нашу в этой части, маски шьют сейчас несколько предприятий — сотни тысяч штук в сутки. Только не должно быть вот этих телодвижений ненужных, не должно быть никакой паники», — сказал Лукашенко.
Белорусский лидер признал, что настороженность по коронавирусу есть, поскольку вирус для белорусов новый и непонятный.
Однако, по его словам, «как показывает практика, мы излечиваемся, если здравоохранение работает на человека».