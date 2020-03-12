Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал своих сограждан за массовую скупку в аптеках ненужных лекарств и медицинских масок, назвав это паникой и «ненужными телодвижениями». Его слова приводит Sputnik Белоруссия 12 марта

Ранее в соцсетях распространилось видео, на котором иранские врачи устроили пляски против коронавируса.

«Ну и что сейчас? Сейчас поняли, что перенапряглись. Ну купили и купили, хорошо, мы так в шутку обсуждали — промышленность подняли нашу в этой части, маски шьют сейчас несколько предприятий — сотни тысяч штук в сутки. Только не должно быть вот этих телодвижений ненужных, не должно быть никакой паники», — сказал Лукашенко.

Кому пандемия, а кому и мать родная

Однако, по его словам, «как показывает практика, мы излечиваемся, если здравоохранение работает на человека».