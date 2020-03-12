Международный валютный фонд (МВФ) и Кабинет министров Украины нового состава во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем будут работать по программе предоставления финансовой помощи. Об этом 12 марта на брифинге сообщил представитель фонда Джерри Райс, передает РИА Новости

Украинский парламент 4 марта отправил в отставку Кабинет министров Украины во главе с Алексеем Гончаруком и утвердил новый состав правительства. «На прошлой неделе произошли изменения в украинском правительстве, и новая администрация выразила готовность работать (с фондом), что включает имплементацию реформ для достижения экономической стабильности», — сказал Райс.