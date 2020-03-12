Украинский парламент 4 марта отправил в отставку Кабинет министров Украины во главе с Алексеем Гончаруком и утвердил новый состав правительства.
«На прошлой неделе произошли изменения в украинском правительстве, и новая администрация выразила готовность работать (с фондом), что включает имплементацию реформ для достижения экономической стабильности», — сказал Райс.
Ранее МВФ и Украина договорились о новой трехлетней программе кредитования на 5,5 миллиарда долларов. Совет директоров МВФ должен принять окончательное решение по новой программе сотрудничества в первом квартале этого года.