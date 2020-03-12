Ранее сообщалось о 24 гражданах Грузии, инфицированных коронавирусом. Как заразился новый пациент, пока не сообщается, однако, по данным Национального центра контроля заболеваний, случай связан с Италией. Официальное заявление будет сделано позднее.
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В настоящее время на крантине в стране находятся 295 человек, под наблюдением врачей — 49 человек.
Накануне Всемирная организация здравоохранения назвала вспышку коронавируса пандемией. Всего в мире насчитывается 127 863 случая заражения.