«Лучше всего отложить на 1-2 года» — член оргкомитета о проведении Олимпиады в Токио в условиях коронавируса
«Лучше всего отложить на 1-2 года» — член оргкомитета о проведении Олимпиады в Токио в условиях коронавируса
© РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк
В городе Амман боксеры зоны Азия/Океания состязались в 13 весовых категориях.

В активе казахстанской сборной оказались две золотые медали турнира. Одну из них в категории до 91 килограмма завоевал серебряный призер Олимпийских игр 2016 года Василий Левит.

Кроме того, казахстанские боксеры добыли две «бронзы» и четыре «серебра», оформив в общей сложности девять путевок в Токио.

Олимпиада в Токио должна стартовать 24 июля этого года, но из-за пандемии коронавируса Игры могут перенести или отменить.

 