В городе Амман боксеры зоны Азия/Океания состязались в 13 весовых категориях.
В активе казахстанской сборной оказались две золотые медали турнира. Одну из них в категории до 91 килограмма завоевал серебряный призер Олимпийских игр 2016 года Василий Левит.
Кроме того, казахстанские боксеры добыли две «бронзы» и четыре «серебра», оформив в общей сложности девять путевок в Токио.
Олимпиада в Токио должна стартовать 24 июля этого года, но из-за пандемии коронавируса Игры могут перенести или отменить.