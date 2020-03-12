В Иордании завершился олимпийский квалификационный турнир по боксу, на котором сборная Казахстана добыла девять лицензий на Олимпиаду в Токио. Об этом 12 марта сообщил Sputnik Казахстан

«Лучше всего отложить на 1-2 года» — член оргкомитета о проведении Олимпиады в Токио в условиях коронавируса © РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк

В активе казахстанской сборной оказались две золотые медали турнира. Одну из них в категории до 91 килограмма завоевал серебряный призер Олимпийских игр 2016 года Василий Левит.

Кроме того, казахстанские боксеры добыли две «бронзы» и четыре «серебра», оформив в общей сложности девять путевок в Токио.

Олимпиада в Токио должна стартовать 24 июля этого года, но из-за пандемии коронавируса Игры могут перенести или отменить.