Киевсовет расторг договоры аренды трех земельных участков на Подоле, которые в 1999 году были переданы Посольству Российской Федерации под строительство консульского отдела и жилых домов. Соответствующее решение 12 марта поддержали на заседании Киевсовета большинство депутатов, передает УНИАН

Посольство без посла: Киев не дал добро новому российскому послу © РИА Новости, Александр Максименко | Перейти в фотобанк вернул в свое распоряжение три земельных участка. Согласно данным Киевсовета, с 1999 года они использовались не по назначению. Часть территорий уже сейчас обустроена жителями города для общественного отдыха, поэтому будет рассматриваться вопрос о предоставлении указанным трем участкам статусов скверов.

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«Решение принято в связи с фактическим нахождением Украины в состоянии войны с РФ, а также учитывая стойкое общественное сопротивление созданию условий для функционирования институтов государства-агрессора на территории Киева», — говорится в сообщении.