У команды президента Украины Владимира Зеленского нет четкой стратегии в отношении Донбасса. Об этом руководитель аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев сказал в интервью изданию Украина.ру 12 марта

Встреча Ермака и Козака. Возможно ли разблокирование Минского процесса? © пресс-служба президента Украины / РИА Новости/Алексей Никольский Андрей Ермак и замглавы Администрации президента РФ Дмитрий Козак встретились на заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске, где обсудили обмен пленными, разведение войск, открытие КПВВ и создание Консультативного совета.

При этом, по мнению Золотарева, у Украины нет системной стратегии в отношении Донбасса.

Другие экспертные мнения Андрея Золотарева читайте в Telegram-канале Украина.ру

«Понятно, что команда Зеленского отказалась от той линии, которую проводила предыдущая команда при [экс-президенте Петре] Порошенко. По сути, это политика выдавливания Донбасса из Украины, и кардинально развернуться на 180 градусов от такой позиции команда Зеленского не может — упирается в красные линии», — отметил он.

В связи с этим эксперт считает невыполнимым обещание Зеленского выйти из кризиса в течение года после нормандского саммита в Париже.

С полным текстом интервью вы можете ознакомиться на нашем сайте.