Бортовые самописцы украинского Boeing будут расшифровываться во Франции или на Украине. Об этом 12 марта сообщил официальный представитель Организации гражданской авиации Ирана Реза Джафарзаде, передает РИА Новости со ссылкой на агентство IRNA

«Черные ящики с украинского самолета будут расшифровываться в лабораториях одной из двух стран — Украины или Франции», — сказал Джафарзаде.

Иран отказался делиться с Украиной доказательствами авиакатастрофы МАУ © Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Перейти в фотобанк

Среди погибших были также граждане Ирана, Канады, Украины, Швеции, Афганистана, ФРГ и Великобритании.

Позднее командующий аэрокосмическими силами Корпуса стражей исламской революции Амир Али Хаджизаде заявил, что оператор принял пассажирский самолет за приближающуюся крылатую ракету.