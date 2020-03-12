«Черные ящики с украинского самолета будут расшифровываться в лабораториях одной из двух стран — Украины или Франции», — сказал Джафарзаде.
Самолет «Международных авиалиний Украины» был сбит при вылете из Тегерана 8 января. Все 176 человек, находившиеся на борту, включая 11 украинцев, погибли.
Среди погибших были также граждане Ирана, Канады, Украины, Швеции, Афганистана, ФРГ и Великобритании.
Позднее командующий аэрокосмическими силами Корпуса стражей исламской революции Амир Али Хаджизаде заявил, что оператор принял пассажирский самолет за приближающуюся крылатую ракету.