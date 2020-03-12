Формат переговоров на уровне руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака и замглавы Администрации президента РФ Дмитрия Козака подходит для решения гуманитарных вопросов, но кардинально изменить ситуацию в Донбассе не может. Об этом руководитель аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев сказал в комментарии Украина.ру 12 марта

В Офисе президента Украины рассказали, о чем Ермак и Козак договорились в Минске © пресс-служба президента Украины / РИА Новости/Алексей Никольский

По мнению Золотарева, формат Ермака-Козака может быть продуктивным в гуманитарных вопросах, но радикально изменить ситуацию с конфликтом в Донбассе, «когда Киев не может выйти из Минских соглашений, но не хочет их выполнять», не может.

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«Такая диалоговая площадка отвечает интересам Киева, поскольку диалог можно вести бесконечно долго, по сути заморозив процесс. Поэтому я думаю, что в принципе Киев против такой формы возражать не будет», — отметил эксперт.

Он считает, что в таком взаимодействии стороны могут решать вопросы, с которыми в 2015-2016 годах более или менее успешно справлялся бывший тогда спецпредставителем Украины в ТКГ Виктор Медведчук.