Накануне, 11 марта, Ермак и Козак встретились на заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске. Стороны обсудили обмен пленными, разведение войск и открытие КПВВ. Также замглавы АП РФ предложил создать диалоговую площадку с участием представителей «нормандского формата» и Донбасса.
По мнению Золотарева, формат Ермака-Козака может быть продуктивным в гуманитарных вопросах, но радикально изменить ситуацию с конфликтом в Донбассе, «когда Киев не может выйти из Минских соглашений, но не хочет их выполнять», не может.
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«Такая диалоговая площадка отвечает интересам Киева, поскольку диалог можно вести бесконечно долго, по сути заморозив процесс. Поэтому я думаю, что в принципе Киев против такой формы возражать не будет», — отметил эксперт.
Он считает, что в таком взаимодействии стороны могут решать вопросы, с которыми в 2015-2016 годах более или менее успешно справлялся бывший тогда спецпредставителем Украины в ТКГ Виктор Медведчук.