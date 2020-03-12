О новом обвинении по статье 278 К РФ («Насильственный захват власти») сообщили во время судебных заседаний в Симферополе и Ростове-на-Дону.
«Через 12 дней будет продлеваться мера пресечения на период свыше года, это (новая "тяжелая" статья. — ИФ) будет одним из оснований, чтобы продлевать и следствие, и арест», — цитирует информагентство адвоката.
Фигуранты дела выдвинутые обвинения отвергают.
Массовые задержания участников экстремистской организации прошли в Крыму и Ростове.
По информации ФСБ, среди задержанных были главари и рядовые члены местных группировок «Хизб ут-Тахрир». Они пропагандировали террористическую идеологию среди мусульман полуострова.
Накануне сотрудники ФСБ в Бахчисарае задержали еще четырех человек, которых подозревают в связях с террористами.
Организация, название которой на русский язык переводится как «Партия исламского освобождения», стремится устранить все немусульманские правительства и создать так называемый всемирный халифат.
*Деятельность организации запрещена в РФ