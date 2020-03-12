Обвинение в попытке захвата власти предъявили 25 жителям Крыма, которые проходят по уголовному делу об участии в международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир»*. Об этом 12 марта сообщил Интерфакс со ссылкой на адвоката Эдема Семедляева

О новом обвинении по статье 278 К РФ («Насильственный захват власти») сообщили во время судебных заседаний в Симферополе и Ростове-на-Дону.

«Через 12 дней будет продлеваться мера пресечения на период свыше года, это (новая "тяжелая" статья. — ИФ) будет одним из оснований, чтобы продлевать и следствие, и арест», — цитирует информагентство адвоката.

Фигуранты дела выдвинутые обвинения отвергают.

Массовые задержания участников экстремистской организации прошли в Крыму и Ростове.

ФСБ накрыла ячейку исламистов в Крыму © ФСБ РФ | ФСБ РФ | Перейти в фотобанк

Накануне сотрудники ФСБ в Бахчисарае задержали еще четырех человек, которых подозревают в связях с террористами.

Организация, название которой на русский язык переводится как «Партия исламского освобождения», стремится устранить все немусульманские правительства и создать так называемый всемирный халифат.

*Деятельность организации запрещена в РФ