О новом обвинении по статье 278 К РФ («Насильственный захват власти») сообщили во время судебных заседаний в Симферополе и Ростове-на-Дону.

«Через 12 дней будет продлеваться мера пресечения на период свыше года, это (новая "тяжелая" статья. — ИФ) будет одним из оснований, чтобы продлевать и следствие, и арест», — цитирует информагентство адвоката.

Фигуранты дела выдвинутые обвинения отвергают.

Массовые задержания участников экстремистской организации прошли в Крыму и Ростове.

ФСБ накрыла ячейку исламистов в Крыму
ФСБ накрыла ячейку исламистов в Крыму
© ФСБ РФ | Перейти в фотобанк
По информации ФСБ, среди задержанных были главари и рядовые члены местных группировок «Хизб ут-Тахрир». Они пропагандировали террористическую идеологию среди мусульман полуострова.

Накануне сотрудники ФСБ в Бахчисарае задержали еще четырех человек, которых подозревают в связях с террористами.

Организация, название которой на русский язык переводится как «Партия исламского освобождения», стремится устранить все немусульманские правительства и создать так называемый всемирный халифат.

*Деятельность организации запрещена в РФ

 

 