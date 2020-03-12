Националисты готовы штурмовать здание полиции в Киеве, если напавших на советника главы СНБО Украины Сергея Сивохо не отпустят. Об этом 12 марта сообщает Telegram-канал «Резидент» со ссылкой на источник в Офисе президента

«"Нацкорпус" готов штурмовать здание полиции, если не отпустят всех задержанных. По Киеву отдан приказ всем активистам собираться под Печерский райотдел. Президент потребовал жесткой реакции от министра МВД», — говорится в сообщении.