«"Нацкорпус" готов штурмовать здание полиции, если не отпустят всех задержанных. По Киеву отдан приказ всем активистам собираться под Печерский райотдел. Президент потребовал жесткой реакции от министра МВД», — говорится в сообщении.
«"Нацкорпус" готов штурмовать здание полиции, если не отпустят всех задержанных. По Киеву отдан приказ всем активистам собираться под Печерский райотдел. Президент потребовал жесткой реакции от министра МВД», — говорится в сообщении.
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