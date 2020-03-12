Прибывшие на выступление советника главы СНБО Украины Сергея Сивохо националисты изначально имели определенную цель. Об этом сообщил бывший генеральный продюсер телеканала NewsOne Василий Голованов, соответствующее видео опубликовали 12 марта на YouTube-канале in time Ukraine

Зеленский готовит видеообращение из-за событий с Сивохо — СМИ © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Ведущий украинского телеканала «Наш» Максим Назаров рассказал, что пришел по приглашению Сивохо и разочарован тем, что «прибежали националисты», 17-летние участники боевых действий, профессиональные провокаторы, представители «Нацкорпуса» и полка «Азов» и сорвали презентацию платформы.

«Они не слушают и не собираются идти ни на какие компромиссы… Абсолютное меньшинство здесь пытается диктовать свои условия… Эта картина остановит все, что называется реинтеграцией, окончательно отделит Донбасс и окончательно поставит точку невозврата с Крымом», — возмутился Назаров.