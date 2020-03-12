«Ребята, которые решили сорвать данное мероприятие, начали с инициативы якобы выступления. Но понятно, что задача была не выступить, а сорвать, что им, собственно, и удалось… Понятно, что провокация была спланирована ими же», — заявил он.
Ведущий украинского телеканала «Наш» Максим Назаров рассказал, что пришел по приглашению Сивохо и разочарован тем, что «прибежали националисты», 17-летние участники боевых действий, профессиональные провокаторы, представители «Нацкорпуса» и полка «Азов» и сорвали презентацию платформы.
«Они не слушают и не собираются идти ни на какие компромиссы… Абсолютное меньшинство здесь пытается диктовать свои условия… Эта картина остановит все, что называется реинтеграцией, окончательно отделит Донбасс и окончательно поставит точку невозврата с Крымом», — возмутился Назаров.