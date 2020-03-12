Единственной политической силой в Грузии, с которой Москва может решать прагматические вопросы, вынеся за скобки вопрос Абхазии/Южной Осетии, является «Грузинская мечта». Об этом рассказал основатель SIKHA foundation Арчил Сихарулидзе в интервью изданию Украина.ру

Эксперт Сихарулидзе: На выборах в Грузии будет борьба «патриотической» и «дипломатической» идей

Лидер "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили, по словам эксперта, еще во время своего прихода к власти сказал, что грузинская сторона вынесет вопрос республик за скобки и будет договариваться с Россией о туризме и подобных вещах.

«Есть формат «Карасин-Абашидзе», который именно на это и нацелен. Целью всего этого является налаживание не межгосударственных, а межнародных отношений, чтобы люди обменивались контактами», — привел пример политолог.

Сихарулидзе также обратил внимание, что за всю историю российско-грузинских отношений в Грузии еще ни разу не было такого количества туристов из РФ и что в последние годы все больше российских граждан высказывает желание поселиться в Грузии.