«Это если говорить о партиях, которые имеют настоящую поддержку населения. Я не говорю об «Альянсе патриотов» или Нино Бурджанадзе. Их рейтинг выше 5-6% никогда не будет», — пояснил он.
Лидер "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили, по словам эксперта, еще во время своего прихода к власти сказал, что грузинская сторона вынесет вопрос республик за скобки и будет договариваться с Россией о туризме и подобных вещах.
«Есть формат «Карасин-Абашидзе», который именно на это и нацелен. Целью всего этого является налаживание не межгосударственных, а межнародных отношений, чтобы люди обменивались контактами», — привел пример политолог.
Сихарулидзе также обратил внимание, что за всю историю российско-грузинских отношений в Грузии еще ни разу не было такого количества туристов из РФ и что в последние годы все больше российских граждан высказывает желание поселиться в Грузии.