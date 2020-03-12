«Своевременно введенные профилактические меры могут сократить потерянные рабочие дни по болезни и остановить или замедлить распространение Covid-19, если он попадает на одно из ваших рабочих мест», — говорится в сообщении.
Согласно рекомендациям, работодателям необходимо убедиться, что рабочие места сотрудников содержатся в чистоте. Поверхности нужно регулярно протирать дезинфицирующим средством.
Также нужно способствовать регулярному и тщательному мытью рук работниками, подрядчиками и заказчиками. Кроме того, необходимо разместить дозаторы с дезинфицирующими средствами и плакаты, напоминающие о мытье рук, регулярно проветривать помещения.
Для утилизации одноразовых масок должны быть предусмотрены специальные урны. В Гоструда также напомнили, что Covid-19 может начать распространяться в коллективах при температуре 37,3.
Сотрудникам с такой температурой необходимо оставаться дома и не принимать по собственной инициативе жаропонижающие средства, поскольку они могут замаскировать заболевания.