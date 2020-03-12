Украинские работодатели должны проводить профилактические меры, даже если случаи заболевания коронавирусом не зарегистрированы в их городе. Об этом 12 марта сообщила пресс-служба Государственной службы Украины по вопросам труда

Коронавирус не пройдет. Молдавия повела Украину за собой на карантин © РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк

Согласно рекомендациям, работодателям необходимо убедиться, что рабочие места сотрудников содержатся в чистоте. Поверхности нужно регулярно протирать дезинфицирующим средством.

Также нужно способствовать регулярному и тщательному мытью рук работниками, подрядчиками и заказчиками. Кроме того, необходимо разместить дозаторы с дезинфицирующими средствами и плакаты, напоминающие о мытье рук, регулярно проветривать помещения.

Для утилизации одноразовых масок должны быть предусмотрены специальные урны. В Гоструда также напомнили, что Covid-19 может начать распространяться в коллективах при температуре 37,3.

Сотрудникам с такой температурой необходимо оставаться дома и не принимать по собственной инициативе жаропонижающие средства, поскольку они могут замаскировать заболевания.