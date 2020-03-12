После присоединения балтийских государств к антироссийским санкциям в РФ приняли решение развернуть транзит грузов в отечественные порты, что лишило иностранный бизнес привилегий, связанных с заработком на российском грузопотоке.
Исходя из этого, подчеркнул эксперт, не нужно давать прибалтийским странам никаких преимуществ и привилегий, таких как быть российским транзитером.
«Это привилегия, поскольку это транзит российских товаров, евразийских товаров… по сути от нее отказались, ведя себя таким образом. Поэтому приостановка работы наших торговых представительств является закономерным результатом», — пояснил Колташов.
Тот факт, что в ходе разворота своего транзита Россия начинает играть с Прибалтикой по новым правилам, экономист оценил как ожидаемое развитие событий.
По его мнению, торговля теперь будет строиться именно по таким новым правилам, и подобное поведение стоит ожидать и со стороны многих других государств.