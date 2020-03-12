Россия начинает играть со странами Прибалтики по новым правилам мировой торговли, отказываясь поддерживать их за то, что они пытаются ей навредить. Об этом рассказал экономист Василий Колташов в недавнем интервью ИА BALTNEWS

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Исходя из этого, подчеркнул эксперт, не нужно давать прибалтийским странам никаких преимуществ и привилегий, таких как быть российским транзитером.

«Это привилегия, поскольку это транзит российских товаров, евразийских товаров… по сути от нее отказались, ведя себя таким образом. Поэтому приостановка работы наших торговых представительств является закономерным результатом», — пояснил Колташов.

Тот факт, что в ходе разворота своего транзита Россия начинает играть с Прибалтикой по новым правилам, экономист оценил как ожидаемое развитие событий.

По его мнению, торговля теперь будет строиться именно по таким новым правилам, и подобное поведение стоит ожидать и со стороны многих других государств.