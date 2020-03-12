Часть подписчиков поддержали Сивохо, отметив, что некоторые на Украине «мешают деньги на крови». Также люди призвали Сивохо не опускать руки и не обращать внимания на тех, кто не хочет завершения конфликта в Донбассе. Кроме того, люди выразили недовольство из-за брани, которую пишут на странице Сивохо, и отсутствия охраны на мероприятии.
Пользователь Вера Васильева сообщила, что люди, которые выступили против Сивохо, — «люди Авакова», которых глава МВД Украины Арсен Аваков «покрывает». По ее словам, они торговали оружием в Донбассе и торгуют наркотиками в Кривом Роге.
Вторая часть комментирующих написала оскорбления в адрес Сивохо и призвала его «убираться в Россию».
«Боже, как ваша платформа поможет иметь мир??? Я думаю, вы вредите преднамеренно, говоря о внутреннем конфликте», — написала София Ермакова.
«Плохая роль — не смешная, аплодисментов Вы так не соберете. Займитесь тем, что умеете, бухайте, веселите народ. А платформой примирения пусть и дальше занимается ВСУ», — поддержал ее другой пользователь.