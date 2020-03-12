Пользователи Facebook под постом советника секретаря СНБО Украины Сергея Сивохо агрессивно спорят о том, как Украине быть с Донбассом. Соответствующий пост Сивохо опубликовал 12 марта на своей странице в Facebook после нападения на себя во время презентации «Национальной платформы примирения и единства»

Неонацисты атаковали Сивохо. Презентация «платформы примирения» сорвана — видео © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Пользователь Вера Васильева сообщила, что люди, которые выступили против Сивохо, — «люди Авакова», которых глава МВД Украины Арсен Аваков «покрывает». По ее словам, они торговали оружием в Донбассе и торгуют наркотиками в Кривом Роге.

Вторая часть комментирующих написала оскорбления в адрес Сивохо и призвала его «убираться в Россию».

«Боже, как ваша платформа поможет иметь мир??? Я думаю, вы вредите преднамеренно, говоря о внутреннем конфликте», — написала София Ермакова.

«Плохая роль — не смешная, аплодисментов Вы так не соберете. Займитесь тем, что умеете, бухайте, веселите народ. А платформой примирения пусть и дальше занимается ВСУ», — поддержал ее другой пользователь.