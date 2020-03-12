Журналистка «Страны» Олеся Медведева, которая присутствовала на презентации путей примирения с Донбассом, рассказала, что полиция во время нападения бездействовала. Трансляцию с ее комментарием 12 марта вел канал in time Ukraine в YouTube

«Меня больше удивляет позиция полиции, которая приходит и теряется в толпе этих непонятных ребят. Полиция просто провела Сивохо к выходу и совершенно не реагировала на то, что ему вслед угрожают, кричат, бьют и толкают женщин», — сказала она.

«Должен быть заблокирован». Ультраправые наглядно показали Сивохо свой варинат «примирения» с Донбассом © скриншот YouTube Сергея Сивохо и повалили его на землю.

Ранее Сивохо назвал противостояние в Донбассе внутриукраинским, что противоречит утверждениям украинских неонацистов и режима Порошенко о том, что на Украину якобы напала Россия.