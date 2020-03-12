«Меня больше удивляет позиция полиции, которая приходит и теряется в толпе этих непонятных ребят. Полиция просто провела Сивохо к выходу и совершенно не реагировала на то, что ему вслед угрожают, кричат, бьют и толкают женщин», — сказала она.
12 марта в ходе презентации «Национальной платформы примирения и единства» украинские неонацисты набросились на советника секретаря СНБО Украины Сергея Сивохо и повалили его на землю.
Ранее Сивохо назвал противостояние в Донбассе внутриукраинским, что противоречит утверждениям украинских неонацистов и режима Порошенко о том, что на Украину якобы напала Россия.