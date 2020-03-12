Военный конфликт в Донбассе юридически не является препятствием для вступления Украины в НАТО. Об этом заявил вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко, чьи слова привела пресс-служба Офиса вице-премьера в Facebook 12 марта

«У нас идет война»: Зеленский рассказал, как пошел наперекор НАТО © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

В то же время Пристайко отметил, что конфликт усложняет процесс вступления Украины в альянс, так как истощает страну и задерживает ее развитие. Поэтому задача Украины сейчас, по словам вице-премьера, — «вырваться» из конфликта, используя все возможные «дипломатические и другие средства».

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По его мнению, вступление Украины в НАТО — всего лишь вопрос времени.

В свою очередь советник главы Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Сивохо считает войну в Донбассе препятствием на пути Украины в альянс. При этом он заявил, что ситуация на востоке страны — это ее внутренний конфликт.