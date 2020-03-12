«В основополагающих документах альянса нет положения, которое бы запрещало присоединяться к НАТО стране, в которой продолжается военный конфликт. Поэтому с юридической точки зрения Украина имеет такие же возможности, как и другие страны, которые не воюют», — говорится в сообщении.
В то же время Пристайко отметил, что конфликт усложняет процесс вступления Украины в альянс, так как истощает страну и задерживает ее развитие. Поэтому задача Украины сейчас, по словам вице-премьера, — «вырваться» из конфликта, используя все возможные «дипломатические и другие средства».
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По его мнению, вступление Украины в НАТО — всего лишь вопрос времени.
В свою очередь советник главы Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Сивохо считает войну в Донбассе препятствием на пути Украины в альянс. При этом он заявил, что ситуация на востоке страны — это ее внутренний конфликт.