Гражданка Грузии, у которой обнаружили коронавирус в Италии, пошла на поправку – женщину выписали из больницы. Об этом в четверг, 12 марта, сообщил министр иностранных дел Давид Залкалиани, передает издание Sputnik Грузия

На прошлой неделе стало известно, что у гражданки Грузии, живущей в Италии, был выявлен коронавирус. Женщина проходила лечение в одной из клиник Рима.

«Вы знаете, что в Италии была гражданка Грузии, которая была инфицирована коронавирусом. Она проходила соответствующие процедуры в больнице. Нашу гражданку уже выписали из больницы, это очень хорошая информация для нас», — заявил Залкалиани.

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Хроники коронавируса. Пандемия и ограничение полетов © REUTERS, Patryk Ogorzalek/Agencja Gazeta | REUTERS, Patryk Ogorzalek/Agencja Gazeta | Перейти в фотобанк

В настоящий момент в Грузии насчитывается 24 подтвержденных случая заражения коронавирусом.

Накануне Всемирная организация здравоохранения назвала вспышку коронавируса пандемией. Всего в мире насчитывается 126 259 случаев заражения.