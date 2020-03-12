На прошлой неделе стало известно, что у гражданки Грузии, живущей в Италии, был выявлен коронавирус. Женщина проходила лечение в одной из клиник Рима.
«Вы знаете, что в Италии была гражданка Грузии, которая была инфицирована коронавирусом. Она проходила соответствующие процедуры в больнице. Нашу гражданку уже выписали из больницы, это очень хорошая информация для нас», — заявил Залкалиани.
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После выписки женщине необходимо пройти 14-дневный домашний карантин.
В настоящий момент в Грузии насчитывается 24 подтвержденных случая заражения коронавирусом.
Накануне Всемирная организация здравоохранения назвала вспышку коронавируса пандемией. Всего в мире насчитывается 126 259 случаев заражения.