Мэр Харькова Геннадий Кернес отказался выполнять решение Кабинета министров о карантине в школах и детских садах, который правительство ввело по всей стране, чтобы противодействовать коронавирусу. Об этом 11 марта он написал в своем Facebook

Украина на карантине: предотвращение эпидемии или земельных протестов? © REUTERS, AP/Gleb Garanich | REUTERS, AP/Gleb Garanich | Перейти в фотобанк

По его словам, если кто-то считает, что для его ребенка лучше в ближайшее время пересидеть дома — руководство школ не будет против, необходимо только написать соответствующее заявление на имя руководителя учебного заведения. Решение о запрете массовых мероприятий Кернес поддержал.

С 12 марта и три ближайшие недели в Харькове будут закрыты театры и кинотеатры, цирк, развлекательные центры и игровые зоны в шоппинг-моллах. Спортивные мероприятия переносятся, а для неспортивных вводится ограничение на количество участников до 60 человек.