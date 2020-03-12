«Теперь немного подробнее о том, почему не закрываем сады и школы. Причина первая — за последние 20 дней мы наблюдаем снижение уровня заболеваний ОРВИ в школах. Причина вторая — куда родителям деть своих детей на время трехнедельного карантина, совершенно непонятно, и для многих из них это время становится тяжелым испытанием», — написал Кернес.
По его словам, если кто-то считает, что для его ребенка лучше в ближайшее время пересидеть дома — руководство школ не будет против, необходимо только написать соответствующее заявление на имя руководителя учебного заведения. Решение о запрете массовых мероприятий Кернес поддержал.
С 12 марта и три ближайшие недели в Харькове будут закрыты театры и кинотеатры, цирк, развлекательные центры и игровые зоны в шоппинг-моллах. Спортивные мероприятия переносятся, а для неспортивных вводится ограничение на количество участников до 60 человек.