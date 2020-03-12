Из-за коронавируса власти Грузии могут ввести запрет на проведение масштабных свадеб, поминок и застолий. Об этом на брифинге заявил председатель научного центра Минздрава по контролю заболеваний Паата Имнадзе, сообщает РИА Новости в четверг, 12 марта

«Мы должны быть готовыми к возможным новым ограничениям, например, это могут быть свадьбы на 100 человек, поминальные трапезы… да, это изменение обычного ритма жизни, однако настанет момент, когда такие ограничения, возможно, станут необходимыми. Поэтому все заранее должны быть готовы к тому, что скопления большого количества народа могут быть запрещены», — заявил Имнадзе.

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Хроники коронавируса. Пандемия и ограничение полетов © REUTERS, Patryk Ogorzalek/Agencja Gazeta | REUTERS, Patryk Ogorzalek/Agencja Gazeta | Перейти в фотобанк

В настоящий момент в Грузии насчитывается 24 подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

Накануне Всемирная организация здравоохранения назвала вспышку коронавируса пандемией. Всего в мире насчитывается 126 259 случаев заражения.