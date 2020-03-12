«Мы должны быть готовыми к возможным новым ограничениям, например, это могут быть свадьбы на 100 человек, поминальные трапезы… да, это изменение обычного ритма жизни, однако настанет момент, когда такие ограничения, возможно, станут необходимыми. Поэтому все заранее должны быть готовы к тому, что скопления большого количества народа могут быть запрещены», — заявил Имнадзе.
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Он отметил, что власти Грузии намерены избежать той ситуации, в которой сейчас находятся некоторые европейские страны, вносившие ограничения с опозданием.
В настоящий момент в Грузии насчитывается 24 подтвержденных случаев заражения коронавирусом.
Накануне Всемирная организация здравоохранения назвала вспышку коронавируса пандемией. Всего в мире насчитывается 126 259 случаев заражения.