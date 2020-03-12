«Выпускной бал в Зайцево назло врагам!.. Несмотря на обстрелы со стороны Украины, у наших детей будет этот праздник! Каждая девочка хочет выглядеть на свой выпускной как принцесса, но, к сожалению, не у всех есть возможность приобрести выпускной наряд. Наверняка у кого-то пылится за ненадобностью красивое платье, которое могло бы осчастливить одну из наших выпускниц. Подарим же мечту нашим детям!!! Не только же им сидеть в подвалах и перебежками добираться к школьному автобусу», — написала Дикун.
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По ее словам, начало этой «акции» уже положено и одной из одиннадцатиклассниц больше не надо беспокоиться о том, в чем идти на выпускной.
Многострадальное Зайцево является одним из самых страшных мест в Донбассе. Сегодняшние выпускники были пятиклассниками, когда по поселку ударил первый снаряд. Все это время они были вынуждены учиться под звуки обстрелов.