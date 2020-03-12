Несмотря на шестилетние обстрелы со стороны ВСУ, в прифронтовом поселке Зайцево под Горловкой жизнь идет своим чередом: близятся выпускные, но не у всех девушек есть возможность приобрести платье. За помощью к неравнодушным обратилась глава местной поселковой администрации Ирина Дикун, чью просьбу разместил Telegram-канал Украина.ру 12 марта

«Утром просыпаешься — кого-то убило». В таких поселках, как Зайцево, люди живут только благодаря случаю © static.nahnews.org/Денис Григорюк написала Дикун.

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По ее словам, начало этой «акции» уже положено и одной из одиннадцатиклассниц больше не надо беспокоиться о том, в чем идти на выпускной.

Многострадальное Зайцево является одним из самых страшных мест в Донбассе. Сегодняшние выпускники были пятиклассниками, когда по поселку ударил первый снаряд. Все это время они были вынуждены учиться под звуки обстрелов.