Ранее Сивохо заявил, что считает войну в Донбассе внутренним конфликтом Украины, так как это якобы позволяет претендовать на вступление в НАТО, куда не принимают страны в состоянии войны.
«В основополагающих документах Альянса нет положения, которое бы запрещало присоединяться к НАТО стране, в которой продолжается военный конфликт. Поэтому с юридической точки зрения Украина имеет такие же возможности, как и другие страны, которые не воюют», — говорится в заявлении Пристайко.
Он признал, что война в Донбассе усложняет вступление в НАТО, но только потому, что она уносит жизни людей, истощает Украину и задерживает ее развитие.
Пристайко выразил уверенность, что вступление Украины в НАТО — только вопрос времени, и политическое решение о ее присоединении будет зависеть только от внедрения военных и других реформ, уровня демократии и верховенства права.