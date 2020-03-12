Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко опроверг слова советника главы СНБО Сергея Сивохо о том, что страны с продолжающимся военным конфликтом не могут вступить в НАТО. Заявление Пристайко 12 марта опубликовал в Facebook его офис

Ранее Сивохо заявил, что считает войну в Донбассе внутренним конфликтом Украины, так как это якобы позволяет претендовать на вступление в НАТО, куда не принимают страны в состоянии войны.

«В основополагающих документах Альянса нет положения, которое бы запрещало присоединяться к НАТО стране, в которой продолжается военный конфликт. Поэтому с юридической точки зрения Украина имеет такие же возможности, как и другие страны, которые не воюют», — говорится в заявлении Пристайко.

«Не война с Россией, а внутриукраинский конфликт». Сивохо сделал неожиданное заявление о Донбассе — видео © Facebook, Сергей Сивохо

Пристайко выразил уверенность, что вступление Украины в НАТО — только вопрос времени, и политическое решение о ее присоединении будет зависеть только от внедрения военных и других реформ, уровня демократии и верховенства права.