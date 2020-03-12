Мартиросян играл в команде КВН «Новые армяне» с 1993 по 2002 год. Зеленский выступал за команды «Молодой Кривой Рог», «Запорожье — Кривой Рог — Транзит» и «95 квартал» с 1996 по 2003-й.
Артист пояснил, что узнал о выдвижении Зеленского в президенты как раз в тот момент, когда к нему в гости пришли коллеги с предложением выступить со стедап-концертом по телевидению.
«Я могу сделать концерт, а могу и не сделать. А какой смысл? Чем занят ты и чем занят Владимир Зеленский? Человек руководит гигантской страной, а ты думаешь, зайдет ли завтра твоя шутка», — иронизирует Мартиросян.
Юморист отметил, что на фоне президентства Зеленского все его проблемы мгновенно превратились в микроскопические.