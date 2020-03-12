Президент Украины Владимир Зеленский лишил юмористов смысла жизни в том плане, что когда он руководит целой страной, их задачи и проблемы кажутся незначительными. Об этом рассказал резидент Comedy Club Гарик Мартиросян в шоу «Просто о сложном с Софико Шеварднадзе» в Яндекс.Эфире

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Артист пояснил, что узнал о выдвижении Зеленского в президенты как раз в тот момент, когда к нему в гости пришли коллеги с предложением выступить со стедап-концертом по телевидению.

«Я могу сделать концерт, а могу и не сделать. А какой смысл? Чем занят ты и чем занят Владимир Зеленский? Человек руководит гигантской страной, а ты думаешь, зайдет ли завтра твоя шутка», — иронизирует Мартиросян.

Юморист отметил, что на фоне президентства Зеленского все его проблемы мгновенно превратились в микроскопические.