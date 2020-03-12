Прихожанам Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) разрешили наблюдать богослужения из дома, а придя в храм, не прикасаться к иконам. Об этом 11 марта сообщил глава УГКЦ Блаженнейший Святослав (Шевчук), слова которого приведены на сайте церкви

«Эгоистическое следование традициям»: премьер Словакии раскритиковал православную церковь из-за коронавируса © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк сказал Святослав Шевчук.

Также предстоятель отметил, что в храмах УГКЦ будут выполнять все распоряжения государственной и местной власти и санитарных служб.

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УГКЦ будет проводить трансляции богослужений «посредством современных средств коммуникации». Священников будут поощрять, чтобы они проводили таинства исповеди и причастия на дому, особенно в отношении больных граждан.

Глава УГКЦ предостерегает верующих от любого негатива в отношении людей, которые уже заражены Covid-2019, или тех, кто находится под угрозой заражения.