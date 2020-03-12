«В этот период может быть оправданным не касаться и не целовать икон. Требуем в наших церквях усилить меры противоэпидемической безопасности, чтобы наши храмы были всегда чистым и безопасным местом для личной и совместной молитвы», — сказал Святослав Шевчук.
Также предстоятель отметил, что в храмах УГКЦ будут выполнять все распоряжения государственной и местной власти и санитарных служб.
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УГКЦ будет проводить трансляции богослужений «посредством современных средств коммуникации». Священников будут поощрять, чтобы они проводили таинства исповеди и причастия на дому, особенно в отношении больных граждан.
Глава УГКЦ предостерегает верующих от любого негатива в отношении людей, которые уже заражены Covid-2019, или тех, кто находится под угрозой заражения.