На Украине пока зарегистрировали только один случай коронавируса в Черновицкой области.
По словам Супрун, единственный способ узнать о наличии COVID-19 — пройти тест. Поэтому тестирование — главный барьер на пути эпидемии, кроме того оно поможет вовремя начать лечение заболевших.
«Когда количество людей, которых тестируют, слишком мало, то логично, что количество подтвержденных случаев может быть значительно ниже, чем настоящее количество зараженных людей. Они будут оставаться необнаруженными», — написала она.
Также Супрун заявила, что опасным является и то, что у некоторых людей с COVID-19 очень легкие симптомы. Человек может не обращаться за помощью и не знать, что он дальше распространяет болезнь.