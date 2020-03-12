Бывшая и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун считает, что украинские власти замалчивают правдивую информацию о том, сколько жителей страны могут быть заражены коронавирусом. Об этом вечером 11 марта она написала в своем Facebook

Украина закупила почти 20 тысяч упаковок быстрых тестов на коронавирус © REUTERS, Dado Ruvic | REUTERS, Dado Ruvic | Перейти в фотобанк

По словам Супрун, единственный способ узнать о наличии COVID-19 — пройти тест. Поэтому тестирование — главный барьер на пути эпидемии, кроме того оно поможет вовремя начать лечение заболевших.

«Когда количество людей, которых тестируют, слишком мало, то логично, что количество подтвержденных случаев может быть значительно ниже, чем настоящее количество зараженных людей. Они будут оставаться необнаруженными», — написала она.

Также Супрун заявила, что опасным является и то, что у некоторых людей с COVID-19 очень легкие симптомы. Человек может не обращаться за помощью и не знать, что он дальше распространяет болезнь.